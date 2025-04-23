#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.07
595.21
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.07
595.21
6.37
События

Для чего в Алматы выкупят участки по улицам Татибекова и Полетаева

новое здание, Алматы, школа, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 13:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении образования Алматы сегодня, 23 апреля 2025 года, заявили, что школа №98 была построена еще в 1964 году. На сегодня здание технически не соответствует требованиям и нуждается в замене. Поэтому для школы построят новое здание, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что при проектной мощности в 640 мест сегодня в школе обучаются 1190 детей.

Чтобы временно снизить нагрузку, в январе 2025 года школе было передано здание бывшей музыкальной школы по тому же адресу на улице Татибекова.

Сейчас там размещены младшие классы – помещение рассчитано на 300 учеников. Однако это лишь частичное решение.

В управлении отмечают, что выходом из ситуации станет строительство нового корпуса школы на 1500 мест.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Уже принято постановление о выкупе земельных участков по улицам Татибекова, Полетаева и до Беимбетова для государственных нужд. Новое здание будет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта".Пресс-служба Управления образования Алматы

Также обсуждался альтернативный вариант размещения – выкуп здания бывшего детского сада на улице Текемет, предложенный жителями района.

Однако этот участок расположен в санитарно-защитной зоне рядом с кладбищем, подъездные пути узкие, а плотная застройка не позволяет обеспечить транспортную доступность и безопасный подход.

11 апреля 2025 года стало известно, что в Шымкенте откроют новый университет. Соответствующее поручение Касым-Жомарт Токаев дал акиму города и министру культуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан укрепил позиции в глобальном цифровом рейтинге IMD
События
13:21, Сегодня
Казахстан укрепил позиции в глобальном цифровом рейтинге IMD
Покушение на убийство криминального авторитета, стрельба по полиции: вынесен приговор опасной ОПГ
События
12:45, Сегодня
Покушение на убийство криминального авторитета, стрельба по полиции: вынесен приговор опасной ОПГ
Огненно, но безопасно: пожарный из Алматы устроил оригинальный гендер-пати
События
12:03, Сегодня
Огненно, но безопасно: пожарный из Алматы устроил оригинальный гендер-пати
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: