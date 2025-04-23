Для чего в Алматы выкупят участки по улицам Татибекова и Полетаева

В Управлении образования Алматы сегодня, 23 апреля 2025 года, заявили, что школа №98 была построена еще в 1964 году. На сегодня здание технически не соответствует требованиям и нуждается в замене. Поэтому для школы построят новое здание, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что при проектной мощности в 640 мест сегодня в школе обучаются 1190 детей.

Чтобы временно снизить нагрузку, в январе 2025 года школе было передано здание бывшей музыкальной школы по тому же адресу на улице Татибекова.

Сейчас там размещены младшие классы – помещение рассчитано на 300 учеников. Однако это лишь частичное решение.

В управлении отмечают, что выходом из ситуации станет строительство нового корпуса школы на 1500 мест.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Уже принято постановление о выкупе земельных участков по улицам Татибекова, Полетаева и до Беимбетова для государственных нужд. Новое здание будет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта". Пресс-служба Управления образования Алматы

Также обсуждался альтернативный вариант размещения – выкуп здания бывшего детского сада на улице Текемет, предложенный жителями района.

Однако этот участок расположен в санитарно-защитной зоне рядом с кладбищем, подъездные пути узкие, а плотная застройка не позволяет обеспечить транспортную доступность и безопасный подход.

11 апреля 2025 года стало известно, что в Шымкенте откроют новый университет. Соответствующее поручение Касым-Жомарт Токаев дал акиму города и министру культуры.