#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
События

Хорошая новость для представителей СМИ в Казахстане: что им нужно успеть до 10 июня

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:49 Фото: primeminister.kz
Советник президента – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сегодня, 30 апреля 2025 года, обратился к представителям средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Согласно устоявшейся традиции, как отметил Руслан Желдибай, в этом году состоится очередной конкурс на соискание премий и грантов, а также объявление Благодарности президента РК в области СМИ.

"Прием представлений для участия в конкурсе будет проходить со 2 мая до 10 июня 2025 года. Выдвигать кандидатов и творческие коллективы вправе средства массовой информации, общественные организации и государственные органы. К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года", – написал он в своем Telegram-канале в среду.

Советник президента также добавил, что дополнительная информация будет размещена на официальном сайте Акорды в предстоящую пятницу, 2 мая.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:49
Токаев внес поправки в работу госкомиссии по вопросам модернизации экономики

Ранее Руслан Желдибай проинформировал, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова. С чем именно, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Крупную партию форменной одежды с символикой МВД Казахстана пытались провезти из Китая
События
13:31, Сегодня
Крупную партию форменной одежды с символикой МВД Казахстана пытались провезти из Китая
"Казаэронавигация" подписала договор с Air Astana и Scat: новый шаг к повышению безопасности полетов
События
13:19, Сегодня
"Казаэронавигация" подписала договор с Air Astana и Scat: новый шаг к повышению безопасности полетов
Бывший глава "Банка Астаны" осужден заочно к 10 годам
События
13:19, Сегодня
Бывший глава "Банка Астаны" осужден заочно к 10 годам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: