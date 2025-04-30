Хорошая новость для представителей СМИ в Казахстане: что им нужно успеть до 10 июня

Советник президента – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сегодня, 30 апреля 2025 года, обратился к представителям средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Согласно устоявшейся традиции, как отметил Руслан Желдибай, в этом году состоится очередной конкурс на соискание премий и грантов, а также объявление Благодарности президента РК в области СМИ.

"Прием представлений для участия в конкурсе будет проходить со 2 мая до 10 июня 2025 года. Выдвигать кандидатов и творческие коллективы вправе средства массовой информации, общественные организации и государственные органы. К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года", – написал он в своем Telegram-канале в среду.

Советник президента также добавил, что дополнительная информация будет размещена на официальном сайте Акорды в предстоящую пятницу, 2 мая.

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