Военнослужащие угостили алматинцев настоящей солдатской кашей
Для гостей праздника по традиции приготовили настоящую солдатскую кашу – символ фронтового братства и героизма. Горячее угощение раздавали прямо с полевой кухни, как это делали на передовой 80 лет назад. Каждый, кто попробовал угощение, мог на мгновение перенестись в эпоху военных лет и прочувствовать дух фронтовой жизни.
Фото: Жанар Амержанова
"Эта солдатская каша – вкус мужества и стойкости наших героев. Мы проводим эту акцию ежегодно, как дань памяти поколению Победы. Наша цель – донести значение Великой Победы до молодежи, сохранить в памяти подвиг фронтовиков и укрепить уважение к истории", – поделился заместитель начальника института по тылу подполковник Ержан Жамбаев.
Фото: Жанар Амержанова
Фото: Жанар Амержанова
Кроме того, курсанты с уважением прикрепляли на грудь каждому гостю памятный значок – символ Победы. Этот небольшой, но значимый сувенир стал для многих не просто подарком, а настоящим напоминанием о важности памяти, патриотизма и преемственности поколений.
Фото: Жанар Амержанова
Мероприятие собрало сотни горожан разных возрастов – от ветеранов труда до молодых семей с детьми. Многие делали фотографии на память, делились историями о своих дедах и прадедах, сражавшихся за свободу. Для детей такие встречи стали живым уроком истории и любви к Родине.
Фото: Жанар Амержанова
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве.