Военнослужащие угостили алматинцев настоящей солдатской кашей

9 мая, в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи организовали патриотическое мероприятие в одном из центральных парков Алматы, сообщает Zakon.kz.

Для гостей праздника по традиции приготовили настоящую солдатскую кашу – символ фронтового братства и героизма. Горячее угощение раздавали прямо с полевой кухни, как это делали на передовой 80 лет назад. Каждый, кто попробовал угощение, мог на мгновение перенестись в эпоху военных лет и прочувствовать дух фронтовой жизни.

Фото: Жанар Амержанова

"Эта солдатская каша – вкус мужества и стойкости наших героев. Мы проводим эту акцию ежегодно, как дань памяти поколению Победы. Наша цель – донести значение Великой Победы до молодежи, сохранить в памяти подвиг фронтовиков и укрепить уважение к истории", – поделился заместитель начальника института по тылу подполковник Ержан Жамбаев.

Фото: Жанар Амержанова

Фото: Жанар Амержанова

Кроме того, курсанты с уважением прикрепляли на грудь каждому гостю памятный значок – символ Победы. Этот небольшой, но значимый сувенир стал для многих не просто подарком, а настоящим напоминанием о важности памяти, патриотизма и преемственности поколений.

Фото: Жанар Амержанова

Мероприятие собрало сотни горожан разных возрастов – от ветеранов труда до молодых семей с детьми. Многие делали фотографии на память, делились историями о своих дедах и прадедах, сражавшихся за свободу. Для детей такие встречи стали живым уроком истории и любви к Родине.

Фото: Жанар Амержанова

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