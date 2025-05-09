#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
516.01
582.47
6.26
События

Военнослужащие угостили алматинцев настоящей солдатской кашей

Солдатской кашей угостили военнослужащие алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 14:34 Фото: Жанар Амержанова
9 мая, в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи организовали патриотическое мероприятие в одном из центральных парков Алматы, сообщает Zakon.kz.

Для гостей праздника по традиции приготовили настоящую солдатскую кашу – символ фронтового братства и героизма. Горячее угощение раздавали прямо с полевой кухни, как это делали на передовой 80 лет назад. Каждый, кто попробовал угощение, мог на мгновение перенестись в эпоху военных лет и прочувствовать дух фронтовой жизни.

Фото: Жанар Амержанова

"Эта солдатская каша – вкус мужества и стойкости наших героев. Мы проводим эту акцию ежегодно, как дань памяти поколению Победы. Наша цель – донести значение Великой Победы до молодежи, сохранить в памяти подвиг фронтовиков и укрепить уважение к истории", – поделился заместитель начальника института по тылу подполковник Ержан Жамбаев.

Фото: Жанар Амержанова

Фото: Жанар Амержанова

Кроме того, курсанты с уважением прикрепляли на грудь каждому гостю памятный значок – символ Победы. Этот небольшой, но значимый сувенир стал для многих не просто подарком, а настоящим напоминанием о важности памяти, патриотизма и преемственности поколений.

Фото: Жанар Амержанова

Мероприятие собрало сотни горожан разных возрастов – от ветеранов труда до молодых семей с детьми. Многие делали фотографии на память, делились историями о своих дедах и прадедах, сражавшихся за свободу. Для детей такие встречи стали живым уроком истории и любви к Родине.

Фото: Жанар Амержанова

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве
События
13:48, Сегодня
Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве
Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
События
12:48, Сегодня
Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
Тысячи алматинцев на акции "Батырларға тағзым" – уникальный кадр фотографа
События
12:31, Сегодня
Тысячи алматинцев на акции "Батырларға тағзым" – уникальный кадр фотографа
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: