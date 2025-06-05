В Алматы прохожий залез на четвертый этаж и потушил пожар: соцсети спорят, стоило ли рисковать
Детали этого необычного случая озвучили в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
Известно, что вечером 4 июня 2025 года на балконе квартиры, которая располагается на четвертом этаже, загорелся мусор.
"Площадь возгорания составила около 1 м²", – уточнили специалисты.
Этот пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Отличился прохожий.
"Гражданин Ахметов А.Т., 1992 года рождения, проявив решительность, проник на балкон и выбросил горящий мусор на землю. Благодаря его решительным действиям удалось избежать распространения огня и серьезных последствий".Пресс-служба ДЧС Алматы
В итоге руководство ДЧС выразило готовность отблагодарить мужчину.
Пользователи Сети после просмотра разделились во мнениях. Если одни выразили восхищение и благодарность, то другие заявили об отсутствие необходимости рисковать жизнью.
К сожалению, не все пожары заканчиваются благополучно. Так, 4 июня около 15:00 в поселке Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей.