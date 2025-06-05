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События

В Алматы прохожий залез на четвертый этаж и потушил пожар: соцсети спорят, стоило ли рисковать

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 10:17 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют видео о неравнодушном жителе Алматы, который не растерялся и, рискуя жизнью, забрался на четвертый этаж одного жилого комплекса. Герой без плаща потушил пожар до приезда пожарных, сообщает Zakon.kz.

Детали этого необычного случая озвучили в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Известно, что вечером 4 июня 2025 года на балконе квартиры, которая располагается на четвертом этаже, загорелся мусор.

"Площадь возгорания составила около 1 м²", – уточнили специалисты.

Этот пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Отличился прохожий.

"Гражданин Ахметов А.Т., 1992 года рождения, проявив решительность, проник на балкон и выбросил горящий мусор на землю. Благодаря его решительным действиям удалось избежать распространения огня и серьезных последствий".Пресс-служба ДЧС Алматы

В итоге руководство ДЧС выразило готовность отблагодарить мужчину.

Пользователи Сети после просмотра разделились во мнениях. Если одни выразили восхищение и благодарность, то другие заявили об отсутствие необходимости рисковать жизнью.

К сожалению, не все пожары заканчиваются благополучно. Так, 4 июня около 15:00 в поселке Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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