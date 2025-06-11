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События

Военнослужащий спас женщину из пылающего дома в Семее

пожар в Семее, помощь, военнослужащий, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 15:31 Фото: gov.kz
Водитель-электрик комендантского взвода воинской части, дислоцированной в Семее, рядовой Кызыр Мухаметжанов спас женщину при пожаре в частном доме. Детали достойного поступка рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства обороны (МО).

Известно, что вечером 10 июня 2025 военнослужащий шел в магазин. В одном из городских переулков он увидел людей, тушивших пожар в доме.

"Услышав крики, раздававшиеся из окон горящего строения, мужчина бросился на помощь. Перемахнув через ограду, он разбил оконное стекло и проник в горящую комнату. Из-за густого дыма в доме невозможно было ничего разглядеть. Поэтому Мухаметжанов сориентировался по крику. Обнаружив женщину, он вынес ее на руках из дома".Пресс-служба МО РК

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшую. Она получает лечение.

Что касается Мухаметжанова, то он отслужил срочную воинскую службу более десяти лет назад. С тех пор служит по контракту в Вооруженных силах. Является отцом двух детей.

Свой поступок он не расценивает как героический, поскольку считает, что это долг каждого гражданина.

Ранее в Казнете распространяли видео о неравнодушном жителе Алматы, который не растерялся и, рискуя жизнью, забрался на четвертый этаж одного жилого комплекса. Герой без плаща потушил пожар до приезда пожарных.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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