В Алматы под снос попал крупный рынок "Арыстан"

Более 2000 кв. м торговых площадей универсального рынка в мкр. "Аксай-4" Алматы сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz стало известно 17 июня 2025 года из заявления Управления градостроительного контроля города.

По данным специалистов, ранее была проведена внеплановая проверка, которая и установила, что часть рынка возведена за отсутствием разрешительных документов.

"В отношении собственника ТОО "Фирма Тигрохауд" приняты административные меры", – добавили в Управлении.

В результате Управление направило исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 кв. м, 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстаниции оставлено без изменений", – уточнили в пресс-службе.

Снос начат накануне, 16 июня 2025 года, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

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