В Алматы под снос попал крупный рынок "Арыстан"
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Более 2000 кв. м торговых площадей универсального рынка в мкр. "Аксай-4" Алматы сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz стало известно 17 июня 2025 года из заявления Управления градостроительного контроля города.
По данным специалистов, ранее была проведена внеплановая проверка, которая и установила, что часть рынка возведена за отсутствием разрешительных документов.
"В отношении собственника ТОО "Фирма Тигрохауд" приняты административные меры", – добавили в Управлении.
В результате Управление направило исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 кв. м, 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстаниции оставлено без изменений", – уточнили в пресс-службе.
Снос начат накануне, 16 июня 2025 года, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.
Материал по теме
В Алматы сносят незаконные пристройки к жилому дому
В Алматы на постоянной основе сносят незаконные пристройки. Ранее мы сообщали, что под снос по решению суда попала самовольная пристройка по ул. Карасай батыра/ул. Жумалиева, 126/135.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript