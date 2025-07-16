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События

Президент обратился к казахстанским школьникам, блиставшим на международных олимпиадах

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 16:42 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на международных соревнованиях, сообщает Zakonkz.

Речь об International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что блестящие успехи учащихся стали историческим достижением для нашей страны.

"Это служит ярким свидетельством динамичного развития сферы образования в Казахстане. Государство продолжит создавать благоприятные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Мы гордимся вами! Желаю вам дальнейших успехов!" – говорится в телеграмме президента.

Ученики школы-лицея №84 Астаны завоевали серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Stem Olympiad 2025 в Барселоне. Они продемонстрировали высокое мастерство и глубокие знания в области инженерии, программирования, робототехники и 3D-моделирования. Также казахстанские ребята завоевали сразу четыре медали на Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO-2025), две из которых – "золото".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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