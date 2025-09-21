ДЧС обратился с важной информацией к жителям Конаева

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области 21 сентября сообщил, что в понедельник, 22 сентября, в 12:00 в городе Конаев пройдет техническая проверка системы экстренного мобильного оповещения населения, сообщает Zakon.kz.

В этот день жители и гости города получат на свои мобильные устройства текстовое сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом.



В ДЧС отметили, что система предназначена для оповещения населения в экстренных и чрезвычайных ситуациях.

"При получении таких уведомлений необходимо внимательно ознакомиться с их содержанием и следовать указанным инструкциям", – подчеркнули в ведомстве.

Проверка носит технический характер и не несет угрозы для населения.

21 сентября в 16:25 жителям и гостям Алматы пришло экстренное оповещение из-за землетрясения, которое не ощущалось на территории города, однако эпицентр находился всего в 9 км на юго-запад от Алматы. Позже стало известно, что оповещение пришло из-за того, что датчики сейсмологов зафиксировали землетрясение, после чего Mass Alert запустилось автоматически.

