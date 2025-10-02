Казахстанец ограбил ресторан в Корее ради билета домой

В 2024 году житель Казахстана отправился на заработки в Южную Корею. Сначала он нашел работу на строительной площадке. Но вскоре, став безработным, казахстанец решил отправиться на Родину, а денег на билет у него не было, сообщает Zakon.kz.

Тогда молодой человек решился на ограбление ресторана.

До начала работы заведения он пробрался через незапертое окно. 20-летний казахстанец обчистил сейф и ящик для пожертвований на сумму 490 000 вон (191 тысяча тенге).

Однако завершить коварный план ему не удалось. Как отмечено в публикации издания Gyeonggi Daily, в ресторан нагрянул его владелец. Хозяин бросился вдогонку за похитителем. Уже на улице он заметил патрульную машину и обратился к стражам порядка за помощью.

Сержантам удалось поймать нарушителя.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел. Официальный представитель Айбек Смадияров уточнил, что у ведомства по данному случаю нет информации.

9 сентября 2025 года в Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявили, что усилят контроль за миграцией казахстанцев в Корею. Для этого в посольстве будет назначен полицейский атташе, который будет осуществлять контроль за пребыванием граждан Казахстана, включая выявление фактов нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности.