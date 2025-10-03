Снегопад обрушился еще на один город Казахстана
Фото: unsplash
Прогнозы казахстанских синоптиков продолжают сбываться – снегом замело еще один город республики, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что 1 октября 2025 года первый снег выпал в Таразе и на алматинском Медеу. А чуть ранее, 29 сентября, надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы пришлось жителям Костаная.
А сегодня, 3 октября, в социальных сетях появились видео снегопада, который буквально заметает дорогу в Усть-Каменогорске. Роликом поделились местные жители.
Жители Усть-Каменогорска в недоумении от такого "подарка" природы. Они отметили, что в этом году зима пришла слишком рано:
- "Пора переобуваться?"
- "Совсем рано пришла зима".
- "И как оно, на летней резине?"
Ранее синоптики заявили, что часть Казахстана накроет снегопад в пятницу. Более подробно о погоде на 3 октября 2025 года можете узнать здесь.
