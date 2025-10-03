#АЭС в Казахстане
События

Снегопад обрушился еще на один город Казахстана

снегопад, мост, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 10:33 Фото: unsplash
Прогнозы казахстанских синоптиков продолжают сбываться – снегом замело еще один город республики, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 1 октября 2025 года первый снег выпал в Таразе и на алматинском Медеу. А чуть ранее, 29 сентября, надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы пришлось жителям Костаная.

А сегодня, 3 октября, в социальных сетях появились видео снегопада, который буквально заметает дорогу в Усть-Каменогорске. Роликом поделились местные жители.

Жители Усть-Каменогорска в недоумении от такого "подарка" природы. Они отметили, что в этом году зима пришла слишком рано:

  • "Пора переобуваться?"
  • "Совсем рано пришла зима".
  • "И как оно, на летней резине?"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 10:33
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Ранее синоптики заявили, что часть Казахстана накроет снегопад в пятницу. Более подробно о погоде на 3 октября 2025 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
