Снегопад обрушился еще на один город Казахстана

Прогнозы казахстанских синоптиков продолжают сбываться – снегом замело еще один город республики, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 1 октября 2025 года первый снег выпал в Таразе и на алматинском Медеу. А чуть ранее, 29 сентября, надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы пришлось жителям Костаная.

А сегодня, 3 октября, в социальных сетях появились видео снегопада, который буквально заметает дорогу в Усть-Каменогорске. Роликом поделились местные жители.

Жители Усть-Каменогорска в недоумении от такого "подарка" природы. Они отметили, что в этом году зима пришла слишком рано:

"Пора переобуваться?"

"Совсем рано пришла зима".

"И как оно, на летней резине?"

Ранее синоптики заявили, что часть Казахстана накроет снегопад в пятницу. Более подробно о погоде на 3 октября 2025 года можете узнать здесь.