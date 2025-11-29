Высшая степень боевой готовности: в Минобороны обратились к казахстанцам

Министерство обороны Казахстана предупредило граждан о перемещении военной техники по территории страны в начале декабря, сообщает Zakon.kz.

В первых числах декабря 2025 года все подразделения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года, сообщили в Минобороны.

После этого подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры.

Отдельные части прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

"В указанный период в целях обеспечения безопасности на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения. Просим граждан и представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники и не распространять непроверенную информацию", – говорится в сообщении ведомства.

