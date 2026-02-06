#Казахстан в сравнении
События

Казахстанскую модель, напавшую на Бали на российскую блогершу, посадили в тюрьму

забор тюрьмы, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 14:17 Фото: pixabay
Дело российского блогера Карины Фадеевой и напавшей на нее казахстанской модели Гулсезим Алтайбековой завершено, сообщает Zakon.kz.

Об этом пострадавшая рассказала 5 февраля в своем Telegram.

"Дело закрыто, наказание вышло в виде компенсации плюс четыре недели тюрьмы. Я отпущу, а если урок для человека останется не усвоен, то вы же понимаете, что жизнь все равно рано или поздно расставит все по местам", – написала Фадеева.

Она также добавила, что если со стороны казахстанки будут в будущем противоправные действия в сторону Фадеевой или кого-то еще, это станет основанием для нового дела, которое будет рассматриваться с учетом предыдущей истории.

В Министерстве иностранных дел (МИД) РК новость пока не прокомментировали.

Инцидент произошел в ночь на 10 января в Индонезии, в одном из баров на острове Бали. 27-летняя блогер и фотограф Карина Фадеева отдыхала с подругами. Она утверждает, что не вступала в конфликт с другими посетителями, но в момент, когда их компания собиралась покинуть заведение, в девушку прилетел тяжелый предмет и она потеряла сознание. Позже было установлено, что ей в голову попал металлический настольный светильник, который кинула Гульсезим. Ее задержали.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
