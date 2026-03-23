#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Токаев призвал казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 12:26 Фото: Zakon.kz
23 марта 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам в "Тазару күні" – в особый день в праздновании декады Наурызнама, сообщает Zakon.kz.

Текст слов президента опубликовала пресс-служба Акорды:

"В рамках "Тазару күні" по всей стране начата масштабная экологическая акция, она открывает новый этап в реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан". Это особый день в праздновании декады Наурызнама. Обновление нашего общества стало частью обновления самой природы. Такое временное совпадение не может не вдохновлять всех нас на самоотверженный труд на благо нашей Родины. Повсеместно начинается реализация инициативы "Мөлдір бұлақ". В рамках данного проекта мы расчистим природные родники, прибрежные зоны и водоемы. Продолжится массовая посадка деревьев, уборка дворов, парков и скверов", – приводят слова главы государства в Акорде.

Президент также отметил, что в новой Народной Конституции, принятой в дни празднования Наурыза, одним из базовых принципов нашего мировоззрения сформулировано бережное отношение граждан нашей страны к природе.

"Нет сомнений в том, что Новая Народная Конституция станет ядром общественной консолидации, нравственным и правовым ориентиром, незыблемой основой нашей Независимости. Конституция сформирует в обществе такие важнейшие мировоззренческие и поведенческие принципы, как единство, созидательный и ответственный патриотизм и, конечно, "Таза Қазақстан". Суть идеологической концепции "Таза Қазақстан" – это не только чистота наших улиц, дворов и быта, но и чистота наших помыслов, направленных на достижение благополучия для граждан Казахстана. Поздравляю всех соотечественников с "Тазару күні!" – говорится в сообщении.

Токаев отметил, что все больше наших граждан выбирают экологический стиль поведения, рациональное потребление ресурсов, и это залог светлого будущего.


"В этой связи призываю всех казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка. Уверен, общими усилиями мы добьемся новых высот в развитии нашей страны, сможем построить Справедливый, Чистый, Прогрессивный Казахстан. Желаю всем счастья и благополучия!" – заключил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что народная Конституция стала главным документом Сильного Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: