Экстренный вылет: женщину доставили в Тараз санавиацией

Санитарная авиация МЧС оперативно доставила в Тараз женщину, нуждавшуюся в срочной госпитализации, сообщает Zakon.kz.

Накануне борт вылетел для оказания экстренной помощи и транспортировки пациентки. В Тараз доставили женщину 1980 года рождения, ее состояние требовало немедленного вмешательства врачей, сообщили в МЧС

Полет прошел в штатном режиме, пациентку передали медикам для дальнейшего лечения.

"Казавиаспас" продолжает работать в круглосуточном режиме и выполнять задачи по спасению жизни и здоровья граждан.

Ранее экстренную транспортировку пациента в медучреждение выполнили спасатели области Абай.