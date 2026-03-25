Экстренный вылет: женщину доставили в Тараз санавиацией
Санитарная авиация МЧС оперативно доставила в Тараз женщину, нуждавшуюся в срочной госпитализации, сообщает Zakon.kz.
Накануне борт вылетел для оказания экстренной помощи и транспортировки пациентки. В Тараз доставили женщину 1980 года рождения, ее состояние требовало немедленного вмешательства врачей, сообщили в МЧС
Полет прошел в штатном режиме, пациентку передали медикам для дальнейшего лечения.
"Казавиаспас" продолжает работать в круглосуточном режиме и выполнять задачи по спасению жизни и здоровья граждан.
Ранее экстренную транспортировку пациента в медучреждение выполнили спасатели области Абай.
