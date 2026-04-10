Казахстанец нашел в степи возможный боеприпас

В районе учебного полигона "Оймаша" житель Актау, отправившись в степь за грибами, обнаружил предмет, предположительно являющийся боеприпасом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Актауского гарнизона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, житель Актау Сергей 9 апреля обнаружил в степи в районе учебного полигона "Оймаша" предмет, предположительно являющийся неразорвавшимся боеприпасом. О своей находке мужчина сразу сообщил военным.

В пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что на место незамедлительно была направлена инженерно-саперная группа Вооруженных сил РК.

"Специалисты провели обследование территории и выполнили комплекс мероприятий по локализации и безопасному уничтожению обнаруженного предмета. Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет", – сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

В Актауском гарнизоне обратили внимание жителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности.

"При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать или предпринимать какие-либо самостоятельные действия. О находке следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или экстренные службы", – заключили в ведомстве.

