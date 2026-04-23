События

Подростки превратили стадион в руины в 10 км от Астаны

Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области подростки повредили имущество стадиона в селе Нурлы Целиноградского района и попали под проверку, сообщает Zakon.kz.

Известно, что звонок о происшествии поступил в полицию 21 апреля 2026 года.

По словам заявителя, неизвестные повредили имущество спортивного объекта: сломали посадочные места и оборудование, а также разбили окна.

"По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Уже в ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены трое несовершеннолетних, возможная причастность которых сейчас проверяется.

По предварительным данным, подростки незаконно проникли на территорию стадиона и совершили противоправные действия, объяснив это желанием поиграть в футбол.

Несовершеннолетних доставили в отдел полиции в сопровождении законных представителей, где те дали признательные показания.

"В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется возможная причастность других лиц".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Семь новых стадионов появятся в Казахстане – на какой стадии проекты

Ранее сообщалось, что новый футбольный стадион международного уровня построят в Алматы. По информации проектировщиков, стадион будет рассчитан на 35 тыс. зрителей и соответствовать требованиям UEFA категории 4.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
