От США до Европы: мировые университеты засыпали грантами выпускницу из казахстанского села

Выпускница сельской школы из Туркестанской области Нурали Медина получила приглашения сразу от 80 ведущих вузов мира, включая университеты США, Европы и ОАЭ. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, престижные международные университеты высоко оценили академические достижения абитуриентки, ее лидерские качества и общественную активность, предложив возможности для обучения и получения грантов.

Нурали Медина успешно сдала международные экзамены IELTS и SAT, показав уровень академической подготовки, необходимый для поступления в ведущие университеты мира.

"В школе она была в числе лучших учениц, активно участвовала в научных, интеллектуальных и общественных проектах. Нурали Медина заняла I место на республиканской научно-творческой конференции по английскому языку на тему "Искусственный интеллект как новая возможность научного исследования" и стала победительницей республиканской олимпиады "Ой зерек", – говорится в сообщении.

В общей сложности она получила более 80 приглашений от ведущих высших учебных заведений США, Канады, Великобритании, Турции, ОАЭ и Европы, подтвердив высокую конкурентоспособность своих знаний.

Среди множества вариантов Нурали Медина планирует выбрать Университет Инха (Inha University) в Южной Корее. Девушка стремится получить качественное международное образование, чтобы в будущем направить приобретенные знания и опыт на благо родной страны.

Ранее сообщалось, что университеты мира устроили "охоту" за школьником из Шымкента, который получил 74 приглашения из 12 стран.