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События

9 июня в Казахстане отмечают День подразделений специального назначения государственных органов

день подразделений специального назначения, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:26 Фото: gov.kz
Подразделения специального назначения по праву считаются элитой силовых структур страны. Их отличают высокий уровень профессиональной подготовки, безупречная выучка, способность действовать в самых сложных условиях и принимать решения в считанные секунды.

На военнослужащих и сотрудников спецназа возложены ответственные задачи по обеспечению национальной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, защите суверенитета государства и безопасности граждан.

Символом профессионального мастерства и высокой боевой готовности военнослужащих подразделений специального назначения являются квалификационные испытания на право ношения специального берета.

военные Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:26

Фото: gov.kz

Эти испытания считаются одними из самых сложных в силовых структурах и требуют от кандидатов исключительной физической выносливости, психологической устойчивости, высокого уровня тактической, огневой и специальной подготовки. Право носить специальный берет получают лишь лучшие из лучших, доказавшие свою готовность к выполнению наиболее ответственных задач.

военные Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:26

Фото: gov.kz

Высокий уровень подготовки казахстанского спецназа получает признание и на международной арене. Военнослужащие подразделений специального назначения Вооруженных сил и других силовых структур страны регулярно демонстрируют достойные результаты на престижных международных соревнованиях и учениях. Особое место среди этих достижений занимают успешные выступления казахстанских команд на международных соревнованиях спецподразделений в Дубае, где наши военнослужащие неизменно входят в число сильнейших участников, подтверждая высокий уровень боевой подготовки, слаженности действий и профессионального мастерства.

военные Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:26

Фото: gov.kz

В текущем году на международном турнире UAE SWAT Challenge 2026, объединившем лучшие подразделения специального назначения мира, казахстанские команды показали выдающийся результат. В соревнованиях приняли участие 109 команд из 48 государств, при этом представители Казахстана заняли первое и второе места в общем зачете. Кроме того, женская команда "Томирис" стала лучшей среди женских команд турнира, продемонстрировав высокий уровень подготовки и оставив позади многие мужские подразделения.

военные Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:26

Фото: gov.kz

Сегодня подразделения специального назначения продолжают совершенствовать свои навыки, осваивать современные технологии и укреплять боевой потенциал, оставаясь надежным щитом государства перед лицом современных вызовов и угроз.

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Айсулу Омарова
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