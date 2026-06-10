#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
События

Растение, похожее на огонь: в Алматы расцвела "раскаленная кочерга"

птица и цветок, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:56 Фото: pexels
В Главном ботаническом саду Алматы показали редкое декоративное растение Книпхофия ягодная сорта "Эскимо", которое произрастает на закрытом участке, сообщает Zakon.kz.

Книпхофия – травянистое многолетнее растение семейства Асфоделовые (Asphodelaceae). Ее высокие цветоносы увенчаны эффектными колосовидными соцветиями, напоминающими языки пламени.

Сорт "Эскимо" отличается особенно нежной окраской: верхняя часть соцветия окрашена в теплые кораллово-оранжевые тона, а раскрывающиеся нижние цветки становятся кремово-белыми. Благодаря постепенному распусканию цветков на одном соцветии одновременно можно увидеть сразу несколько оттенков.

Известно, что Книпхофия насчитывает около 70 видов и происходит из Южной и Восточной Африки.

Свое научное название растение получило в честь немецкого врача и ботаника XVIII века Иоганна Иеронима Книпхофа.

Также интересно, что в англоязычных странах книпхофию чаще знают под названием Red Hot Poker – "раскаленная кочерга" или "факельная лилия" (Torch Lily) из-за формы и цвета соцветий.

Кроме того, трубчатые цветки книпхофии богаты нектаром и привлекают множество опылителей. На родине растения важную роль в опылении играют не только насекомые, но и нектарницы – небольшие птицы, питающиеся цветочным нектаром.

Еще одна особенность книпхофии – продолжительное цветение. Отдельные цветки раскрываются постепенно, поэтому каждое соцветие сохраняет декоративность в течение нескольких недель, оставаясь ярким акцентом цветника на протяжении всего лета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:56
Одно из самых популярных мест в Алматы украсили новым плавучим арт-объектом

Не так давно мы рассказывали, что часть Алматы утонула в сладком аромате цветущего кустарника. Об этом можно прочитать тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Скумпия кожевенная, Ботсад Алматы
14:25, 03 июня 2026
В Ботсаду Алматы расцвело необычное растение с "изюминкой"
В Ботсаду Алматы осенью расцвели первоцветы
13:12, 06 сентября 2024
В Ботсаду Алматы расцвели первоцветы
каштан, дерево
11:51, 15 мая 2026
В Ботсаду Алматы расцвел редкий "лошадиный" каштан: почему его так назвали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:23, Сегодня
Бой Нурмагомедова в UFC отменён: возможны другой соперник и дата
Белорусский защитник Юденков попрощался с &quot;Атырау&quot;
14:02, Сегодня
Белорусский защитник Юденков попрощался с "Атырау"
Прогноз матча Бублик - Штруфф в Штутгарте
13:42, Сегодня
Эксперт дал прогноз на исход стартового матча Александра Бублика в Штутгарте
Гулайым Рахмонова
13:14, Сегодня
"Процесс развода не завершён": жена Шавката Рахмонова сделала новое заявление
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: