"Моют посуду в водоеме": алматинцев возмутило фото с продавцом сладкой ваты на Сайране

Озеро Сайран в Алматы по-прежнему остается в поле внимания общественности. На этот раз жительницу города заинтересовал мужчина, предположительно, моющий посуду для приготовления сахарной ваты в водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанка поспешила рассказать на странице в популярной соцсети Threads.

"Гуляем по Сайрану и видим картину: человек, продающий людям сладкую вату, моет посуду, на которой готовится сладкая вата, прямо в водоеме. А ведь много людей покупают у них сладкую вату детям, что скажете?" – написала автор и приложила к описанию фото с места событий.

Комментаторы тут же живо отозвались критикой на увиденное:

Жалобу писать, чтобы их проверили. Взяли на контроль. И пробы в лабораторию, на наличие всяких возбудителей инфекций.

Там еще и цены огромные за эту сладкую вату.

Никогда не покупаю на улице ничего из еды, но детям-то не объяснишь.

Ужас.

Если бы вы видели, как моют казаны от плова и вертела для мяса на донеры во многих кафе.

Мы теперь точно туристически организованы, как Индия и т п. Там ведь так же делают уличные торговцы.

Спасибо вам за этот пост! Обожаю сладкую вату и живу возле Сайрана и теперь не буду покупать ее.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК).

Специалисты уточнили, что в соответствии со статьей 204 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" торговля в неустановленных местах является административным правонарушением.

"Реализация пищевой продукции в местах стихийной торговли может представлять риск для здоровья потребителей, поскольку отсутствует возможность контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, условиями хранения и реализации продукции, а также личной гигиеной продавцов". Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы

В заключительной части жителей города призвали приобретать пищевую продукцию только в установленных местах торговли.

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