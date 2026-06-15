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События

Лесные земли на 1,8 млрд вернули в оборот на севере Казахстана

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:49 Фото: pexels
В Акмолинской области землю лесного фонда вернули государству под развитие туризма. Подробности Zakon.kz рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным надзорного органа, лесопользователи не используют участки государственного лесного фонда по целевому назначению – для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей.

В итоге, согласно заявлению прокуратуры за 15 июня 2026 года, принятыми мерами государству были возвращены земельные участки лесного фонда общей кадастровой стоимостью 1 млрд 800 млн тенге для дальнейшего предоставления потенциальным инвесторам под организацию туристического бизнеса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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