Лесные земли на 1,8 млрд вернули в оборот на севере Казахстана

В Акмолинской области землю лесного фонда вернули государству под развитие туризма. Подробности Zakon.kz рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным надзорного органа, лесопользователи не используют участки государственного лесного фонда по целевому назначению – для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей.

В итоге, согласно заявлению прокуратуры за 15 июня 2026 года, принятыми мерами государству были возвращены земельные участки лесного фонда общей кадастровой стоимостью 1 млрд 800 млн тенге для дальнейшего предоставления потенциальным инвесторам под организацию туристического бизнеса.

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