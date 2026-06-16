Геннадий Головкин получил необычное поздравление

Военнослужащие Национальной гвардии Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана провели патриотическую акцию в честь выдающегося достижения легенды отечественного спорта Геннадия Головкина. Об этом 16 июня 2026 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Отмечается, что в знак признания заслуг прославленного боксера гвардейцы выстроились на плацу в символическую надпись "GGG", известную во всем мире как спортивный бренд казахстанского чемпиона.

"Акция была приурочена к историческому событию – включению Геннадия Головкина в Международный зал славы бокса (IBHOF), расположенный в городе Канастота (штат Нью-Йорк, США). Он стал первым представителем Казахстана, удостоенным этой высокой чести". Пресс-служба Нацгвардии

Особую атмосферу мероприятию придало выступление Образцово-показательного оркестра. Военные музыканты исполнили знаменитую композицию Seven Nation Army, под которую Геннадий Головкин традиционно выходил на ринг перед своими поединками.

Военнослужащие роты почетного караула продемонстрировали высокий уровень строевой выучки и слаженности действий, став главными участниками зрелищной патриотической акции.

"Геннадий Головкин своим трудом, мастерством и выдающимися победами прославил Казахстан на мировой арене. Его имя стало символом спортивной доблести и национальной гордости. Для молодого поколения он является ярким примером того, как благодаря упорству и преданности своему делу можно достичь мирового признания", – отметил участник акции рядовой Марлен Сурамаев.

Геннадий Головкин вошел в число величайших представителей этого вида спорта с первой попытки, что считается особой честью в профессиональном боксе. Теперь его имя находится в одном ряду с такими легендарными спортсменами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

За свою карьеру Геннадий Головкин добился выдающихся результатов как на любительском, так и на профессиональном ринге. На любительском уровне он одержал 345 побед в 350 поединках, многие годы являясь одним из лидеров национальной сборной Казахстана и достойно представляя страну на крупнейших международных соревнованиях.

Патриотическая акция военнослужащих Нацгвардии стала символом уважения к достижениям отечественных спортсменов и признания их вклада в укрепление международного авторитета Казахстана.

15 июня 2026 года стало известно, что Геннадий Головкин стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный Международный зал славы бокса (IBHOF).

С историческим событием GGG поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.