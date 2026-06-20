От "Золотого человека" до Береля: президент Черногории ознакомился с наследием степи
Делегация ознакомилась с ключевыми экспозициями музея. В частности, гостям представили зал каменных изваяний Великой степи, посвященный материальному и духовному наследию тюркских народов, а также залы золота, где хранятся уникальные археологические артефакты, включая знаменитого "Золотого человека", обнаруженного в Иссыкском кургане.
Кроме того, президенту Черногории показали реконструкции древних погребальных комплексов, отражающие традиции и мировоззрение кочевых народов. Особое внимание было уделено Берельскому кургану с захоронением богато украшенных лошадей.
По итогам посещения Национального музея Яков Милатович оставил запись в Книге почетных гостей.
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович провели переговоры в узком и расширенном составах. Позже политики сделали совместное заявление.