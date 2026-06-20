От "Золотого человека" до Береля: президент Черногории ознакомился с наследием степи

Президент Черногории Яков Милатович и его жена Милена Милатович в рамках официального визита в Казахстан посетили Национальный музей Республики Казахстан. Экскурсию для высоких гостей провела заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

Делегация ознакомилась с ключевыми экспозициями музея. В частности, гостям представили зал каменных изваяний Великой степи, посвященный материальному и духовному наследию тюркских народов, а также залы золота, где хранятся уникальные археологические артефакты, включая знаменитого "Золотого человека", обнаруженного в Иссыкском кургане.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Кроме того, президенту Черногории показали реконструкции древних погребальных комплексов, отражающие традиции и мировоззрение кочевых народов. Особое внимание было уделено Берельскому кургану с захоронением богато украшенных лошадей.

По итогам посещения Национального музея Яков Милатович оставил запись в Книге почетных гостей.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович провели переговоры в узком и расширенном составах. Позже политики сделали совместное заявление.

