Казахстанские полицейские приютили велотуриста из Китая

В Восточно-Казахстанской области полицейские помогли туристу из Китая, который путешествовал на велосипеде к озеру Маркаколь, сообщает Zakon.kz.

Вечером путешественник прибыл в Серебрянск и поставил палатку для ночлега. Из-за незнакомой обстановки он почувствовал тревогу и обратился за помощью по номеру 102.

На вызов приехали начальник отдела полиции Серебрянска Талгат Забитов и начальник отдела общественной безопасности Азамат Гали. Они выяснили ситуацию и решили помочь иностранному гостю.

Полицейские пригласили туриста переночевать у себя дома, обеспечили ему отдых и угостили национальными блюдами.

На следующий день путешественник продолжил путь к озеру Маркаколь. Он поблагодарил сотрудников полиции за помощь, внимание и гостеприимство.

В полиции отметили, что их работа заключается не только в обеспечении правопорядка, но и в помощи людям, которые оказались в непростой ситуации.

Ранее путешественников предупредили об опасных схемах обмана в Китае.