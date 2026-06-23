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События

Самая длинная пешеходная улица в мире: неожиданное зрелище устроили в Казахстане

военнослужащие, улица, шествие, Нацгвардия РК, поздравление, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:34 Фото: gov.kz
Сегодня, 23 июня 2026 года, в Казахстане отмечают День полиции. В связи с этим военнослужащие Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК устроили неожиданное зрелище в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Так, образцово-показательный оркестр Нацгвардии провел торжественное шествие и концерт, посвященные Дню казахстанской полиции. Музыкальная программа состоялась в рамках проекта GuardNext и собрала жителей и гостей города.

военнослужащие, концерт, Нацгвардия РК, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:34

Фото: gov.kz

Сначала по одной из самых узнаваемых городских площадок прошло торжественное шествие военных музыкантов. Затем оркестр представил концертную программу, в которой прозвучали военно-патриотические произведения и популярные композиции отечественной эстрады. Музыканты создали атмосферу праздника, напомнив о важности служения Отечеству, единства народа и уважения к государственным ценностям.

военнослужащие, концерт, Нацгвардия РК, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:34

Фото: gov.kz

Выступление вызвало большой интерес у горожан. Прохожие останавливались, снимали происходящее на мобильные телефоны, подпевали знакомым мелодиям и благодарили гвардейцев аплодисментами.

Петропавловск, горожане, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:34

Фото: gov.kz

"Особую символичность мероприятию придало место проведения. Шествие и концерт прошли на пешеходной улице Конституции Казахстана, которая считается самым длинным Арбатом страны и является кандидатом на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная пешеходная улица в мире".Пресс-служба Нацгвардии МВД РК
военнослужащие, концерт, Нацгвардия РК, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:34

Фото: gov.kz

Мероприятие наглядно продемонстрировало, что Нацгвардия остается неотъемлемой частью общества, а военно-патриотическая культура служит важным фактором укрепления гражданского единства.

16 июня 2026 года сообщалось, что Геннадий Головкин получил необычное поздравление от военнослужащих Нацгвардии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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