Сегодня, 23 июня 2026 года, в Казахстане отмечают День полиции. В связи с этим военнослужащие Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК устроили неожиданное зрелище в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Так, образцово-показательный оркестр Нацгвардии провел торжественное шествие и концерт, посвященные Дню казахстанской полиции. Музыкальная программа состоялась в рамках проекта GuardNext и собрала жителей и гостей города.

Сначала по одной из самых узнаваемых городских площадок прошло торжественное шествие военных музыкантов. Затем оркестр представил концертную программу, в которой прозвучали военно-патриотические произведения и популярные композиции отечественной эстрады. Музыканты создали атмосферу праздника, напомнив о важности служения Отечеству, единства народа и уважения к государственным ценностям.

Выступление вызвало большой интерес у горожан. Прохожие останавливались, снимали происходящее на мобильные телефоны, подпевали знакомым мелодиям и благодарили гвардейцев аплодисментами.

"Особую символичность мероприятию придало место проведения. Шествие и концерт прошли на пешеходной улице Конституции Казахстана, которая считается самым длинным Арбатом страны и является кандидатом на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная пешеходная улица в мире". Пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Мероприятие наглядно продемонстрировало, что Нацгвардия остается неотъемлемой частью общества, а военно-патриотическая культура служит важным фактором укрепления гражданского единства.

16 июня 2026 года сообщалось, что Геннадий Головкин получил необычное поздравление от военнослужащих Нацгвардии.