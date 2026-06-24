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События

Незваные "гости" пытались незаконно проникнуть в Казахстан в нескольких регионах

задержание нелегала на границе Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:09 Фото: КНБ РК
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) 24 июня 2026 года рассказала об оперативно-розыскных мероприятиях по противодействию нелегальной миграции, сообщает Zakon.kz.

Так, в июне 2026 года при попытке незаконного пересечения Государственной границы РК задержаны 15 иностранных граждан. Попытки незаконно попасть в страну выявили в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях.

задержание нелегала на границе Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:09

Фото: КНБ РК

"В целом с начала года задержано 100 нарушителей и ликвидировано 25 каналов незаконной миграции. По этим фактам возбуждено 178 уголовных дел по статье 392 УК РК", – рассказали в ведомстве.

Пограничная служба КНБ напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение Государственной границы РК и содействие подобным действиям.

задержанные нелегалы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:09

Фото: КНБ РК

12 июня 2026 года в КНБ отчитались о работе по противодействию терроризму в стране: в апреле-мае за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 13 человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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