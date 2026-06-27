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События

Пьяного лишенника, севшего за руль, приговорили к лишению свободы в Мангистау

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 11:43 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области осужден водитель, управлявший транспортом в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Мангистауского района 27 июня 2026 года, гражданин Н. в марте текущего года был привлечен к административной ответственности по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

"Несмотря на действующий запрет, в конце мая гражданин Н. вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование".

Приговором Мангистауского районного суда подсудимый признан виновным по статье 346 Уголовного кодекса, ему назначено наказание в виде года лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ранее пьяного лишенника на угнанной машине поймали полицейские в центре Алматы средь бела дня.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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