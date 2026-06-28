Выстрел во время ремонта: в Костанае полиция проводит проверку

В Костанае на лестничной площадке дома по улице Курганской произошел инцидент с применением гладкоствольного оружия, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, во время ремонта в одной из квартир произошел непроизвольный выстрел. В результате были обнаружены следы выстрела, а также повреждена входная дверь соседней квартиры, пишет tobolinfo.

На место прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Они обеспечили безопасность, вскрыли квартиру и осмотрели место происшествия.

Оружия в квартире не обнаружили. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, местонахождение владельца оружия, а также происхождение и законность хранения оружия.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сотрудники полиции и пять арестованных, которых везли на судебное заседание, попали в ДТП в центре Костаная.