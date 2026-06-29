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События

Миллионы тенге, дорогие иномарки и оружие: казахстанец организовал незаконный VIP-бизнес

изъятые у наркопреступников деньги, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 09:40 Фото: МВД
В Алматинской области в рамках операции "Қарасора-2026" сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) совместно с Департаментом полиции региона задержали преступную группу, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, подозреваемые организовали полный цикл изготовления наркотиков – от их подпольного культивирования до продажи VIP-клиентам.

"Ликвидированная фитолаборатория оснащена современной системой автоматизированной вентиляции, датчиками температуры, освещения и орошения, где в круглогодичном режиме культивировались высококонцентрированные сорта наркосодержащих растений", – сообщил 29 июня 2026 года начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

При обыске в подвале с замаскированным отдельным входом обнаружили и изъяли 29 кустов конопли, 27 кг готовой продукции, современное оборудование для выращивания, электронные носители информации, средства связи, деньги в сумме трех миллионов тенге и незарегистрированное травматическое оружие с боеприпасами.

В МВД отметили, что организатор фитолаборатории – 40-летний мужчина – на протяжении длительного времени изучал весь процесс культивирования наркотиков каннабисной группы и планировал расширить свое подпольное производство в специально построенном на участке отдельном помещении площадью более 100 квадратных метров. Он даже посещал дальнее зарубежье, где получал консультации, заказал специальное оборудование, предназначенное для выращивания элитных сортов каннабиса, внедрял современные технологии и совершенствовал способы переработки высококонцентрированных сортов наркосодержащего сырья в каннабиноидные экстракты – гашишное масло.

В рамках дальнейших оперативно-следственных мероприятий задержан его подельник – 45-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, у которого при обыске гаража изъято 4 кг гашиша, расфасованная продукция, zip-пакеты и приспособления для употребления наркотиков.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы, каналов поставки оборудования и семенного материала, а также иных эпизодов противоправной деятельности. Все задержанные фигуранты по делу водворены в ИВС. Все активы, полученные преступным путем, в том числе недвижимое имущество, дорогие автомобили, арестованы. Работа по ликвидации производства и изготовления наркотиков будет продолжена", – отметил Бахытжан Амирханов.

А житель Шымкента решил выращивать наркотики под кустами с арбузами, но его раскрыли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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