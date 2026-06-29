На особо охраняемой территории Казахстана сделали неожиданную находку
Специалисты подчеркнули, что этот вид произрастает на песчаных и нарушенных участках, цветет мелкими желтыми цветками.
Растение является хорошим нектаро- и пыльценосом, привлекая пчел и других насекомых-опылителей, тем самым поддерживая биоразнообразие экосистем.
Кроме того, в народной медицине гулявник Лёзеля использовали как противовоспалительное и отхаркивающее средство, однако в современной официальной медицине он не применяется, а его лечебные свойства требуют дальнейшего изучения.
ГЛПР "Ертіс орманы" – это особо охраняемая природная территория в Павлодарской области Казахстана, созданная для сохранения и восстановления уникальных реликтовых ленточных боров Прииртышья. Резерват имеет статус природоохранного и научного учреждения.
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