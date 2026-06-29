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События

На особо охраняемой территории Казахстана сделали неожиданную находку

цветы, природа, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:15 Фото: pexels
В Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Ертіс орманы" впервые зарегистрировали однолетнее растение семейства Крестоцветные – гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii L.), сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркнули, что этот вид произрастает на песчаных и нарушенных участках, цветет мелкими желтыми цветками.

Растение является хорошим нектаро- и пыльценосом, привлекая пчел и других насекомых-опылителей, тем самым поддерживая биоразнообразие экосистем.

Кроме того, в народной медицине гулявник Лёзеля использовали как противовоспалительное и отхаркивающее средство, однако в современной официальной медицине он не применяется, а его лечебные свойства требуют дальнейшего изучения.

ГЛПР "Ертіс орманы" – это особо охраняемая природная территория в Павлодарской области Казахстана, созданная для сохранения и восстановления уникальных реликтовых ленточных боров Прииртышья. Резерват имеет статус природоохранного и научного учреждения.

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Немного ранее известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко обнаружил уникальный цветок среди скал в горах Алматы: им оказался лжеводосбор анемоновидный.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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