ДУМК переименовало Главную мечеть Казахстана

Главной республиканской мечети Казахстана присвоено наименование "Нұрсұлтан мешіті", сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 июля 2026 года сообщило Духовное управление мусульман Казахстана.

"В связи с этим данное наименование вводится в официальное использование". ДУМК

Главная республиканская мечеть – это общая духовная обитель не только столицы, но и всей мусульманской общины Казахстана.

"Мечеть служит укреплению единства народа, продвижению мира и согласия, распространению ценностей добра и милосердия, а также поддержке добрых начинаний, основанных на вере и нравственности. Под новым наименованием Главная республиканская мечеть продолжит служить духовной жизни народа, вносить вклад в укрепление взаимного уважения и солидарности в обществе, сохранение традиционных духовных ценностей и развитие добрых инициатив", – заявили в ДУМК.