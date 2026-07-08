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События

Предприниматель пришел к следователю с пачкой долларов и попал в ловушку УСБ

изъятая взятка, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 13:16 Фото: ДП Улытау
Директор одного из предприятий в области Улытау хотел дать взятку, но его задержали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 8 июля 2026 года рассказали, что факт дачи взятки пресекли сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ДП.

"Мужчина предлагал денежное вознаграждение следователю за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества. О незаконных действиях мужчины сотрудник следственного подразделения уведомил Управление собственной безопасности", – говорится в сообщении.

В итоге действия предпринимателя сняли на камеру и задержали с поличным при передаче денег – 2000 долларов (940 тыс. тенге).

Деньги изъяты. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

7 июля в КНБ рассказали, что в стране за месяц зарегистрировано несколько коррупционных правонарушений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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