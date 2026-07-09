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События

"Грозят крупные штрафы": новый вид мошенничества выявили в Казахстане

противопожарная система, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:23 Фото: pexels
Новый вид мошенничества придумал житель Карагандинской области, направленный, преимущественно, на предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 9 июля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, 37-летний мужчина под видом сотрудника службы пожарной безопасности выманивал деньги у местных предпринимателей.

"По версии следствия, подозреваемый действовал по тщательно продуманной схеме. Он обзванивал владельцев бизнеса, представлялся сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям и убеждал их в необходимости срочной замены пожарной сигнализации. При этом сообщал, что в случае невыполнения требований предпринимателям грозят крупные штрафы", – сообщили в ДП.

Чтобы завоевать доверие, мужчина предлагал "решить вопрос" и приобрести необходимое оборудование по цене, значительно ниже рыночной, через якобы проверенных поставщиков. После этого он просил перечислить деньги на банковские счета своих родственников и знакомых.

Одной из жертв мошеннической схемы стал местный предприниматель, который в июне обратился в полицию. Подозреваемому он перевел около 200 тысяч тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Также проверяется его причастность к совершению других аналогичных эпизодов мошенничества", – отметили в ДП.

ДП Карагандинской области призывает предпринимателей и жителей региона сохранять бдительность. Если вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками государственных органов, сообщают о необходимости срочно выполнить какие-либо требования, приобрести оборудование, перевести деньги на "безопасный счет" или требуют оплату за оказание услуг, не принимайте поспешных решений. Проверяйте полученную информацию только через официальные каналы и ни при каких обстоятельствах не переводите деньги незнакомым лицам. При малейших подозрениях на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону "102".

8 июля 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напомнило, что мошенники продолжают использовать различные способы психологического воздействия и современные технологии для хищения денег, и перечислило распространенные уловки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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