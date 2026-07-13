Исторический триумф: школьники из Казахстана завоевали пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде IPhO

Сборная Казахстана добилась исторического результата на 56-й Международной физической олимпиаде (International Physics Olympiad, IPhO), которая прошла с 4 по 12 июля в Букараманге (Колумбия), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 июля 2026 года в Министерстве просвещения (МП) РК, все пять участников национальной команды завоевали золотые медали – это лучший результат страны за всю историю участия в этом престижном интеллектуальном соревновании.

В олимпиаде приняли участие 381 школьник из 85 стран. Участникам предстояло решить сложные теоретические и экспериментальные задачи, требующие глубоких знаний, аналитического мышления и практической подготовки. Казахстанские школьники справились с испытаниями на высшем уровне и показали безупречный результат.

Так, золотые медали завоевали:

Нургуль Егенбергенова – ученица 11-го класса школы-лицея NURORDA города Астаны;

Амирбек Азатбеков – ученик 12-го класса NIS физико-математического направления города Астаны;

Ильяс Казымбек – ученик 12-го класса Spectrum International School города Астаны;

Роман Черемнов – ученик 12-го класса Международной школы "Мирас" города Алматы;

Дамир Курман – ученик 11-го класса NIS физико-математического направления города Астаны.

"К этому успеху национальная сборная шла три года. Подготовку команды вели школьные педагоги, наставники и национальные тренеры. Руководила подготовкой PhD, старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Гулия Нурбакова. На Международной физической олимпиаде работу национальной команды координировали PhD, старший преподаватель SDU Самат Максутов и призер международных олимпиад по физике Алишер Еркебаев". Пресс-служба МП РК

Международная физическая олимпиада проводится с 1967 года и считается одним из самых престижных мировых соревнований среди школьников.

Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. В 2025 году национальная сборная завоевала две серебряные и три бронзовые медали, а в 2026 году впервые в истории страны все пять участников команды стали обладателями золотых наград.

"Поздравляем наших юных физиков, их наставников, родителей и всех казахстанцев с этим выдающимся достижением! Исторический успех национальной сборной стал предметом гордости для всей страны и еще одним ярким подтверждением того, что талант, упорный труд и качественное образование открывают путь к мировым вершинам", – заявили в пресс-службе МП РК.

17 июня 2026 года стало известно, что казахстанские школьники показали высокий результат на Европейской олимпиаде по физике.