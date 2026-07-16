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События

Раскрыта гигантская схема вывода из Казахстана 200 млрд тенге

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура Туркестанской области 16 июля 2026 года назвала колоссальные суммы выявленных денег, находившихся в теневом обороте, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, Департамент экономических расследований по Туркестанской области выявил факт незаконного вывода денег в размере около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.

Кроме того, в регионе пресекли деятельность незаконных финансовых и контрабандных схем.

"Пресечена противоправная деятельность лиц, занимавшихся контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызской Республики с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов страны. В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на общую сумму 103 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.

Также выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денег у водителей грузовиков в приграничной зоне.

"В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов. В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК. Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых пять находятся под стражей", – добавили в прокуратуре.

В Жамбылской области ранее накрыли транснациональную ОПГ, занимавшуюся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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