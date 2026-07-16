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События

Филиал старейшего университета Казахстана откроется в Китае

Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
Филиал старейшего вуза Казахстана – Казахского национального университета им. аль-Фараби – откроют в городе Сучжоу (Китай) на базе Сучжоуского университета. Соответствующая договоренность достигнута в рамках круглого стола высокотехнологичных компаний Казахстана и Китая, сообщает Zakon.kz.

Подробности 16 июля 2026 года раскрыли в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК.

"Меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления – ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев и ректор Сучжоуского университета Чжан Цяо".
ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, ректор Сучжоуского университета Чжан Цяо, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:17

Фото: akorda.kz

Согласно документу, на первом этапе учебный процесс будет организован по трем образовательным программам. В частности, предусмотрена подготовка специалистов в области электротехники и искусственного интеллекта. Планируется принять по 100 студентов по каждой образовательной программе.

"Открытие филиала Казахского национального университета им. аль-Фараби в Китае – это историческое событие для нашего университета. Сегодня мы наблюдаем растущий интерес китайской стороны к КазНУ. В настоящее время в университете обучаются около 7 тыс. иностранных студентов, из которых почти 2200 – граждане Китая. Это свидетельствует о возрастающем доверии к системе высшего образования Казахстана и высоком авторитете нашего университета на международной арене", – отметил ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.
президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:17

Фото: akorda.kz

КазНУ им. аль-Фараби (Казахский национальный университет) – старейший классический вуз Казахстана, открывший свои двери 15 января 1934 года в Алматы. Вуз является единственным отечественным университетом, занимающим 230-е место в международном рейтинге QS. Сохраняет лидирующие позиции и по Центральной Азии. Альма-матер казахстанского образования и науки входит в число 30 лучших и первых вузов Азии в рейтинг QS Asia University Rankings. Учебное заведение имеет статус "исследовательского университета". В настоящее время в нем обучается более 25 тыс. человек.

Сучжоуский университет, основанный в 1900 году, входит в число ведущих высших учебных заведений Китая. Сегодня здесь обучаются около 60 тыс. студентов, работают более 5 тыс. профессоров и преподавателей, функционируют 37 факультетов. В рейтинге QS Asia University Rankings университет занимает 114-е место. Сучжоуский университет вносит значительный вклад в развитие юридического образования Китая, подготовку высококвалифицированных специалистов и проведение научных исследований.

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Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай подписали пакет соглашений в сфере технологий, образования и инвестиций. В частности, соглашение между Казахским национальным университетом им. аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института и соглашение о сотрудничестве между Казну им. аль-Фараби и компанией Jiangsu Huibo Robot Technology. Всего в рамках рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 млрд долларов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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