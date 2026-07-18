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Опубликовано штормовое предупреждение на 19 июля

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:11 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 19 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и 14 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются временами дождь и гроза.

В Карагандинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза, на востоке – небольшой дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере – чрезвычайная. В Караганде утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36...+39°C. В области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Жезказгане ветер усилится до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36...+38°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +40...+44°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +41...+43°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем юге ожидается чрезвычайная. В Уральске ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал.

В Мангистауской области на севере, западе и в центре ожидаются дождь и гроза. Ветер днем на юге до 15-20 м/с. Днем на юге и в центре ожидается сильная жара +38...+42°C. В области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере – небольшой дождь и гроза, на востоке – дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 15 м/с.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер днем до 15-20 м/с. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области на севере, востоке и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе сохраняется чрезвычайная. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C.

В области Абай днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В Семее во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36...+38°C.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на юге и востоке – град и шквал. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер на юге и востоке до 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, днем местами порывы до 23 м/с. В Кокшетау ожидаются временами дождь и гроза.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие три дня на Алматы и Шымкент обрушится очень сильная жара, которая достигнет отметки в +47°С.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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