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События

Рекорд 30-летней давности повторили школьники из Казахстана на IBO-2026

школьницы, олимпиада, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:44 Фото: Instagram/oqu_agartu_ministrligi
В Вильнюсе (Литва) завершилась 37-я Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO-2026). Сборная Казахстана завоевала три серебряные и одну бронзовую медали, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира, проходившем с 12 по 19 июля, приняли участие более 330 сильнейших юных биологов из 84 стран.

"Участники олимпиады продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно выполнив как сложные теоретические задания, так и лабораторные практикумы, требующие глубоких знаний и исследовательских навыков. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала три серебряные и одну бронзовую медали, повторив лучший результат национальной сборной на Международной биологической олимпиаде, достигнутый в 1996 году", – сообщили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК накануне, 19 июля.

Призеры сборной Казахстана:

  • Кайыркен Ерсултан – ученик 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" для одаренных юношей Павлодарской области;
  • Аширханов Алихан – ученик 9 класса специализированного лицея-интерната "Білім-инновация" Алматы;
  • Желтова Софья – ученица 11 класса NIS Алматы-Медеу;
  • Меженина Евгения – ученица 11 класса NIS Караганды.

Руководители и тренеры сборной:

  • Лейла Аскарова – MD Nazarbayev University;
  • Ильяс Сакимов – методист МОФ "Білім-инновация";
  • Садыкова Камиля – координатор лаборатории Nazarbayev University;
  • Динмухаммед Уразбаев – студент Медицинского университета Астаны.

Международная биологическая олимпиада проводится с 1990 года. Казахстан принимает участие в ней с 1994 года. В 2025 году национальная сборная завоевала четыре бронзовые медали, а в 2026 году повторила лучший результат 1996 года, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских школьников на мировой арене.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:44
Казахстанские школьники завоевали медали на престижной олимпиаде по химии

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники блестяще выступили на Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad, IEO 2026). В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие около 300 талантливых школьников из 61 страны мира. По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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