Назначен новый аким Темиртау

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Сапар Сатаев. Нового руководителя представил активу Темиртау аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и обозначил приоритетные задачи, стоящие перед главой города.

– Сапар Сатаев обладает значительным опытом работы в системе государственного управления, хорошо знаком с вопросами социально-экономического развития и имеет необходимые навыки. Кроме того, опыт работы в Балхаше позволил ему выстроить эффективное взаимодействие с крупными промышленными предприятиями. Уверен, этот опыт будет успешно применён и в Темиртау для дальнейшего развития сотрудничества с градообразующим металлургическим предприятием. Под его руководством реализованы масштабные проекты по модернизации тепло- и водоснабжения, ремонта дорог, что позволило значительно повысить надёжность коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых услуг. Сапар Каиркенович, ваша главная задача – повышение качества жизни темиртаусцев, создание комфортной и безопасной городской среды, а также обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, – сказал аким области.

Сапар Сатаев начал трудовую деятельность в 2002 году в РГП "Казахавтодор". В разные годы работал заместителем директора и исполняющим обязанности директора КГКП "Ботақара су қожалығы".

На государственной службе с 2010 года. Возглавлял посёлок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

В 2013–2015 годах занимал должность акима города Абая, затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района. Позже был акимом Приозёрска.

С мая 2023 года и до назначения на новую должность возглавлял город Балхаш.

В свою очередь Сапар Сатаев отметил, что хорошо знает, чем сегодня живёт Темиртау, какие вопросы требуют особого внимания и каких решений ждут жители.

– Темиртау всегда был городом, где ценят честный труд, ответственность и конкретные дела. Именно на этом и будет сосредоточена моя деятельность, – подчеркнул Сапар Сатаев.

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