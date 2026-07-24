Впервые за годы: в Алматинском зоопарке произошло редкое пополнение

Сегодня, 24 июля 2026 года, жителям и гостям Алматы объявили хорошую новость. В Алматинском зоопарке произошло долгожданное пополнение среди попугаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в акимате южной столицы:

"В Алматинском зоопарке сразу у двух видов попугаев появилось потомство. Впервые за последние годы в зоопарке удалось получить потомство от пестрых розелл. В мае у пары вылупились пять птенцов. Это важное событие для зоопарка, которое подтверждает, что для птиц созданы благоприятные условия содержания, ухода и размножения. Еще одно пополнение произошло у малых кольчатых попугаев – в мае у пары появились три птенца. Эти птицы уже не первый год успешно выводят потомство. В прошлом году они вырастили двух птенцов, а в этом году уже дважды дали потомство – сначала в феврале, а затем в мае".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как отметила руководитель отдела экзотических птиц Алматинского зоопарка Айжан Сыбанбекова, получение потомства – один из главных показателей того, что животные чувствуют себя комфортно.

"Для нас особенно ценно, что пестрые розеллы успешно вывели птенцов. Это результат ежедневной работы наших специалистов, которые обеспечивают птицам полноценный рацион, ветеринарный контроль и условия, максимально приближенные к естественным. Мы надеемся, что и в дальнейшем наши пернатые питомцы будут радовать нас новым потомством", – подчеркнула специалист.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Появление потомства у разных видов птиц, как подчеркнули в акимате, свидетельствует об эффективности работы специалистов Алматинского зоопарка по содержанию, разведению и сохранению животных. Комфортные условия, правильное питание и постоянный профессиональный уход позволяют создавать благоприятную среду для успешного размножения питомцев.

Алматинский зоопарк продолжает работу по сохранению биоразнообразия, развитию программ по разведению животных и формированию генетически устойчивых популяций видов, содержащихся в зоопарках.

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15 июля 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родился редчайший в мире жеребенок. У кобылы лошади Пржевальского по кличке Курбанкул родился жеребенок. Отмечалось, что для обеспечения спокойствия семейство лошадей Пржевальского содержится в специальной "тихой" зоне, закрытой для посещения. Сообщалось, что кобыла Курбанкул, родившийся жеребенок Желмая и жеребец Мерей находятся под постоянным наблюдением специалистов. Мать и малыш чувствуют себя хорошо и активно развиваются.