Не успел затормозить: два человека пострадали в ДТП на Саина в Алматы
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Саина в Алатауском районе Алматы.
По предварительным данным, водитель автомобиля Changan двигался в северном направлении и снизил скорость перед участком проведения дорожных работ. Следовавший позади Hyundai Elantra не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль.
От удара Changan по инерции выехал на бордюр.
В результате ДТП пострадали два пассажира Hyundai Elantra. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, особенно в местах проведения дорожных работ, где дорожная обстановка может измениться за считанные секунды.
Ранее в Алматы грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок.