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События

Не успел затормозить: два человека пострадали в ДТП на Саина в Алматы

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 14:47 Фото: Zakon.kz
В Алатауском районе Алматы столкнулись автомобили Changan и Hyundai Elantra. В результате аварии пострадали два пассажира, обстоятельства происшествия устанавливает полиция, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Саина в Алатауском районе Алматы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Changan двигался в северном направлении и снизил скорость перед участком проведения дорожных работ. Следовавший позади Hyundai Elantra не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль.

От удара Changan по инерции выехал на бордюр.

В результате ДТП пострадали два пассажира Hyundai Elantra. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, особенно в местах проведения дорожных работ, где дорожная обстановка может измениться за считанные секунды.

Ранее в Алматы грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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