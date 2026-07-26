Не успел затормозить: два человека пострадали в ДТП на Саина в Алматы

В Алатауском районе Алматы столкнулись автомобили Changan и Hyundai Elantra. В результате аварии пострадали два пассажира, обстоятельства происшествия устанавливает полиция, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Саина в Алатауском районе Алматы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Changan двигался в северном направлении и снизил скорость перед участком проведения дорожных работ. Следовавший позади Hyundai Elantra не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль.

От удара Changan по инерции выехал на бордюр.

В результате ДТП пострадали два пассажира Hyundai Elantra. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, особенно в местах проведения дорожных работ, где дорожная обстановка может измениться за считанные секунды.

Ранее в Алматы грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок.