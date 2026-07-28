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Казахстан побил рекорд по производству мороженого

мороженое, завод, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:26 Фото: gov.kz
Казахстанский рынок мороженого продолжает активно расти. С такой хорошей новостью выступили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства страны, сообщает Zakon.kz.

Так, по итогам первого полугодия 2026 года отечественные производители выпустили 35,1 тыс. тонн продукции – это на 47,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также по данным Бюро национальной статистики и отраслевых аналитиков, емкость внутреннего рынка выросла на 41,2% и достигла 31,9 тыс. тонн. При этом импорт увеличился лишь на 7,1% – до 5,1 тыс. тонн.

Рост производства положительно сказался и на экспорте.

К примеру, за январь-май 2026 года Казахстан поставил за рубеж 8 343 тонны мороженого – на 38,5% больше, чем годом ранее.

Для сравнения, импорт за тот же период составил 5 145 тонн, увеличившись лишь на 7,1%.

график, мороженое, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:26

Фото: gov.kz

Еще известно, что главным экспортным рынком остается Россия, куда отправили 5 748 тонн продукции – почти 69% всего экспорта. Это на 39,6% больше прошлогоднего показателя.

Второе место занимает Кыргызстан с объемом поставок 2 019 тонн (+46,7%), третье – Узбекистан (498 тонн).

Также казахстанское мороженое экспортируют в Таджикистан (53 тонны), Монголию (17 тонн) и Азербайджан (8 тонн). Кроме того, продолжается работа по расширению поставок в Китай, где сейчас решаются необходимые логистические и регуляторные вопросы.

Основными же поставщиками импортного мороженого в Казахстан остаются Россия (2 250 тонн) и Кыргызстан (2 073 тонны), на долю которых приходится более 84% всего импорта.

При этом наиболее заметный рост показали поставки из Беларуси (+118%) и Узбекистана (+78,9%).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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