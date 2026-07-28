Из 149 машин осталось 32: экс-главе скорой помощи Астаны дали девять лет тюрьмы
Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, следствие и суд установили, что с 2020 по 2023 год бывший директор станции скорой помощи вместе с экс-начальником транспортного отдела и бывшим главным механиком, который также исполнял обязанности заведующего складом, организовали схему хищения бюджетных денег.
Из-за их действий количество исправных автомобилей скорой помощи сократилось со 149 до 32.
В итоге общий ущерб государству превысил 700 млн тенге. Из этой суммы более 440 млн тенге суд постановил взыскать с осужденных.
"Еще свыше 300 млн тенге, которые были потрачены на оплату услуг такси из-за нехватки машин скорой помощи, планируется взыскать в рамках гражданского судопроизводства", – подчеркнули в ведомстве.
Суд признал всех троих виновными в присвоении или растрате вверенного имущества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК). Они приговорены к 8 и 9 годам лишения свободы.
Кроме того, каждому назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет занимать должности на государственной службе и в организациях квазигосударственного сектора.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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