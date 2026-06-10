Казахстан и Россия определились с именами для четырех завезенных тигров

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК 10 июня 2026 года поделились новостями об амурских тиграх, привезенных из России в мае, сообщает Zakon.kz.

Им дали имена.

"В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии", – отметили в министерстве.

Животных назвали:

тигр – Амур; тигрица – Үміт; тигренок-самец – Тұран; тигренок-самка – Уссури.

После прибытия в Казахстан тигров разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш", где они сейчас проходят этап адаптации под постоянным наблюдением специалистов и ветеринарных служб.

"Животные успешно осваиваются в новых природно-климатических условиях, их состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем после завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных планируется их подготовка к выпуску в естественную среду обитания. Перед выпуском тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что позволит осуществлять постоянный мониторинг их перемещений и обеспечит оперативное сопровождение специалистов", – добавили в Минэкологии.

Проект по возвращению тигра в Казахстан считается одним из крупнейших природоохранных проектов последних лет в Центральной Азии. Для восстановления популяции выбран именно амурский тигр, поскольку он генетически наиболее близок к исчезнувшему туранскому тигру.

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