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События

Казахстан и Россия определились с именами для четырех завезенных тигров

завезенный в Казахстан из России тигр, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 13:33 Фото: gov.kz
В Министерстве экологии и природных ресурсов РК 10 июня 2026 года поделились новостями об амурских тиграх, привезенных из России в мае, сообщает Zakon.kz.

Им дали имена.

"В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии", – отметили в министерстве.

Животных назвали:

  1. тигр – Амур;
  2. тигрица – Үміт;
  3. тигренок-самец – Тұран;
  4. тигренок-самка – Уссури.
завезенный в Казахстан из России тигр, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 13:33

Фото: gov.kz

После прибытия в Казахстан тигров разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш", где они сейчас проходят этап адаптации под постоянным наблюдением специалистов и ветеринарных служб.

"Животные успешно осваиваются в новых природно-климатических условиях, их состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем после завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных планируется их подготовка к выпуску в естественную среду обитания. Перед выпуском тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что позволит осуществлять постоянный мониторинг их перемещений и обеспечит оперативное сопровождение специалистов", – добавили в Минэкологии.
завезенный в Казахстан из России тигр, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 13:33

Фото: gov.kz

Проект по возвращению тигра в Казахстан считается одним из крупнейших природоохранных проектов последних лет в Центральной Азии. Для восстановления популяции выбран именно амурский тигр, поскольку он генетически наиболее близок к исчезнувшему туранскому тигру.

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Численность тигров в Казахстане планируют довести до 50-ти.

О том, что Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров, стало известно 13 ноября 2025 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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