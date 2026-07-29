После успеха Конаева новую игорную зону планируют открыть под Алматы

Игорный бизнес обеспечил бюджету Алматинской области 25 млрд тенге налоговых поступлений. С такой новостью выступила пресс-служба областного акимата сегодня, 29 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в настоящее время в Конаеве функционирует 21 объект игорного бизнеса, в том числе 5 казино, 13 букмекерских контор и 3 зала игровых автоматов. К тому же, в отрасли занято около 2,5 тысячи человек.

Игорный бизнес, уточнили в ведомстве, оказывает положительное влияние на развитие туризма региона. К примеру, по данным Управления туризма области, около 20% посетителей казино составляют иностранные граждане.

На этом фоне в рамках действующего закона "Об игорном бизнесе" в Талгарском районе планируется создание новой игорной зоны, предназначенной исключительно для иностранцев.

"Данная инициатива была рассмотрена на заседании Общественного совета и получила положительное заключение". Пресс-служба акимата Алматинской области

В акимате подчеркивают, что предложение о размещении проекта именно в Талгарском районе обусловлено высоким туристическим потенциалом территории.

Район расположен в непосредственной близости от Алматы и международного аэропорта, а также обладает развитой инфраструктурой горного, оздоровительного и рекреационного туризма.

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