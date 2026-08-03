Военная техника появится на дорогах Казахстана: срочное обращение Минобороны

Министерство обороны (МО) Казахстана 3 августа 2026 года выступило с важным заявлением к жителям страны с просьбой сохранять спокойствие и предупредив о перемещении военной техники и авиации, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному сообщению, в рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения "Батыл тойтарыс – 2026" в августе и сентябре 2026 года на территории страны будет осуществляться перемещение вооружения, военной техники и личного состава к районам проведения мероприятий боевой подготовки.

"Переброска войск будет осуществляться комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации". Пресс-служба МО РК

Учение "Батыл тойтарыс – 2026" носит комплексный характер, охватывает учебные полигоны на всей территории страны и направлено на проверку готовности Вооруженных Сил к выполнению задач в современных условиях.

В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения войск и организации межвидового взаимодействия в едином оперативном пространстве на суше, в воздушном пространстве, на море и в киберпространстве.

Проводимые мероприятия, как уточнили в МО, являются плановыми и направлены на совершенствование боевой выучки войск, повышение уровня взаимодействия органов военного управления, видов, родов войск и специальных войск, а также отработку современных форм и способов применения Вооруженных Сил.

"В связи с этим просим граждан и представителей средств массовой информации сохранять спокойствие, руководствоваться исключительно официальной информацией и не распространять непроверенные сведения". Пресс-служба МО РК

В Минобороны напомнили, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

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