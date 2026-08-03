#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
События

Военная техника появится на дорогах Казахстана: срочное обращение Минобороны

Военный парад, военная спецтехника, военная техника, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, военная авиация, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 15:26 Фото: akorda.kz
Министерство обороны (МО) Казахстана 3 августа 2026 года выступило с важным заявлением к жителям страны с просьбой сохранять спокойствие и предупредив о перемещении военной техники и авиации, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному сообщению, в рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения "Батыл тойтарыс – 2026" в августе и сентябре 2026 года на территории страны будет осуществляться перемещение вооружения, военной техники и личного состава к районам проведения мероприятий боевой подготовки.

"Переброска войск будет осуществляться комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации".Пресс-служба МО РК

Учение "Батыл тойтарыс – 2026" носит комплексный характер, охватывает учебные полигоны на всей территории страны и направлено на проверку готовности Вооруженных Сил к выполнению задач в современных условиях.

В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения войск и организации межвидового взаимодействия в едином оперативном пространстве на суше, в воздушном пространстве, на море и в киберпространстве.

Проводимые мероприятия, как уточнили в МО, являются плановыми и направлены на совершенствование боевой выучки войск, повышение уровня взаимодействия органов военного управления, видов, родов войск и специальных войск, а также отработку современных форм и способов применения Вооруженных Сил.

"В связи с этим просим граждан и представителей средств массовой информации сохранять спокойствие, руководствоваться исключительно официальной информацией и не распространять непроверенные сведения".Пресс-служба МО РК

В Минобороны напомнили, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

21 июля 2026 года сообщалось, что в Казахстане упростили процедуру приема в воинские учебные заведения. Подробнее по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Военный парад, военная спецтехника, вооруженные силы РК, военная техника
09:15, 16 февраля 2026
Военная техника на улицах Алматы, Конаева и Талдыкоргана: Минобороны обратилось к казахстанцам
солдаты
12:30, 29 ноября 2025
Высшая степень боевой готовности: в Минобороны обратились к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
10:12, 01 июня 2024
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot;
16:13, Сегодня
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча "Левски" – "Кайрат"
Арина Соболенко выполняет подачу на матче &quot;Уимблдона&quot;
15:58, Сегодня
Арина Соболенко поддержала введение гендерного теста для теннисисток
Самат Смаков может стать главным тренером сборной Казахстана
15:38, Сегодня
Самат Смаков может стать главным тренером сборной Казахстана
&quot;Кайрат&quot; официально узнал соперника в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов
15:24, Сегодня
"Кайрат" официально узнал соперника в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: