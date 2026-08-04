В Алматы поставили точку в деле 2015 года о краже титанового слитка на 31 млн тенге

В Алматы задержали последнего фигуранта громкого дела о хищении почти 10-тонного титанового слитка, совершенного в Усть-Каменогорске в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области, группа сотрудников одного из местных предприятий разработала схему кражи дорогостоящего сырья. Они вывезли с территории завода титановый слиток весом 9 370 кг стоимостью свыше 31 млн тенге, заручившись поддержкой работников охраны.

Примечательно, чтобы скрыть похищенный металл, злоумышленники накрыли его тканью и замаскировали сверху слоем бытового и производственного мусора.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Позже слиток был перепродан.

Во время расследования полицейские установили всех участников преступления, изъяли похищенное имущество и привлекли большинство подозреваемых к ответственности.

"Однако одному из фигурантов удалось скрыться, после чего его объявили в международный розыск". Пресс-служба ДП ВКО

Поиски продолжались почти 10 лет.

В итоге 63-летнего мужчину нашли и задержали в Алматы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, дальнейшие процессуальные решения будут приняты в соответствии с законом.

Ранее стало известно, что в метро Алматы изъяли десятки ножей, кастетов и боеприпасы. Подробнее – тут.