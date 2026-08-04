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События

"Очищающая" иголка и сырое яйцо для спасения от смерти обошлись казахстанке в 15 млн

гадалка, обряд, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 11:46 Фото: pexels
В Караганде 78-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц, которые под предлогом снятия "проклятия" похитили у нее золотые украшения и деньги на общую сумму 15 млн тенге. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе областного Департамента полиции (ДП).

Известно, что все началось с просьбы подсказать дорогу к стоматологии. В ходе разговора одна из женщин убедила пенсионерку, что на ней якобы лежит старое проклятие, снять которое необходимо, чтобы спасти близкого человека от смерти.

Злоумышленницы постепенно втянули женщину в свой сценарий. Сначала они убедили ее купить "очищающую" иголку, затем попросили принести сырое яйцо. После этого пенсионерке заявили, что для проведения обряда необходимо завернуть в газету все золотые украшения и деньги.

Мошенницы передали женщине запечатанный сверток и велели не открывать его 40 дней, а затем сжечь и принести пепел на то же место. Однако уже ночью пенсионерка решила проверить содержимое и обнаружила внутри лишь пустую бумагу. Золото и деньги исчезли.

Благодаря подробному описанию подозреваемых полицейские вышли на их след.

Выяснилось, что к преступлению могут быть причастны три женщины из Павлодара, Алматы и области Жетысу, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей по аналогичным эпизодам.

После получения оперативной информации предполагаемых злоумышленниц задержали в Темиртау.

Потерпевшая опознала их, сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, проводится расследование.

Немного ранее мы рассказывали, что в Алматы поставили точку в деле 2015 года о краже титанового слитка на 31 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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