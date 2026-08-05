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События

Кормят раз в неделю, но мясным тортом: символу Алматинского зоопарка исполнилось 40 лет

крокодил, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 14:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 5 августа 2026 года, в Алматинском зоопарке особое событие – свой 40-й день рождения отмечает кубинский крокодил Фидель, один из самых узнаваемых обитателей парка, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Фидель родился в 1986 году, а в 2001 году прибыл в Алматинский зоопарк из Рижского зоопарка. Сегодня Фидель – взрослый представитель своего вида, его длина составляет около 4 метров.

Примечательно, что в честь юбилея для именинника подготовили необычное угощение. Так как крокодилы не употребляют сладости, праздничный "торт" был изготовлен из его любимого лакомства – говядины.

"Фидель чувствует себя хорошо, он активен, имеет хороший аппетит и находится под постоянным наблюдением специалистов. За годы, проведенные в нашем зоопарке, он стал настоящим символом Экзотариума. У него уже сформировался свой характер и повадки, которые хорошо знают наши сотрудники. Несмотря на солидный возраст, для кубинского крокодила 40 лет – это не предел, при правильном уходе они могут жить значительно дольше".Александр Гурнев, руководитель отдела Экзотариума Алматинского зоопарка

Кубинский крокодил относится к древнейшей группе пресмыкающихся. Благодаря особенностям обмена веществ эти животные могут долго переваривать пищу, поэтому в условиях зоопарка Фидель получает корм один раз в неделю.

Обычно кормление проходит по вторникам с 14:00 до 15:00, и посетители могут стать свидетелями этого процесса.

3 августа администрация городского зоопарка показывала и рассказывала, что предпринимается для того, чтобы животные переносили зной как можно комфортнее.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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