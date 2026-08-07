"Легально получить права невозможно": скандальная история произошла в СпецЦОНе Астаны

Жительница Астаны не смогла получить водительские права из-за технического сбоя, произошедшего на практическом экзамене по вождению буквально в последний момент перед финишем, сообщает Zakon.kz.

О неприятном инциденте в Instagram рассказала пользователь Динара.

"Вы еще удивляетесь, почему в Казахстане до сих пор покупают права? Потому что легально их получить просто невозможно. Прошу обратить внимание на ситуацию с проведением практического экзамена на получение водительского удостоверения. Сегодня я успешно прошла практический экзамен. Все задания были выполнены, итоговый результат – 40 штрафных баллов, что соответствует успешной сдаче экзамена. Однако уже на финише произошел технический сбой GPS, который подтвержден официальным актом. Мне просто не зафиксировали мой успешный финиш. Получается, что из-за ошибки системы человек, который выполнил все требования и успешно сдал экзамен, остается без результата. Считаю, что это несправедливо", – написала она, приложив фото акта аннулирования проделанной работы.

Девушка дополняет, что в соответствии с законом "О государственных услугах" госуслуга должна предоставляться качественно, в полном объеме и без нарушения прав услугополучателя. Негативные последствия технических сбоев, возникших по вине информационных систем или государственных органов, не могут возлагаться на услугополучателя.

"Прошу обратить внимание на этот случай руководство СпецЦОНа, профильные государственные органы и ответственных должностных лиц. Подобные технические сбои не должны лишать граждан результатов успешно пройденных государственных услуг... ... Кстати, по их обычной схеме они просто отправляют домой и говорят ждите 10 дней, мы аннулируем и перезапишем вас сами. Но по правилам вы должны получить акт и написать заявление. Об этом многие не знают и просто уходят домой. И они об этом не говорят. Еще говорят, у нас нет процедуры апелляции, просто ждите", – заключила девушка.

Казахстанцы в комментариях ее поддержали, кто-то рассказал о своем печальном опыте сдачи на права:

Как обидно.

Если в столице такой бардак...

Я один банально в очередь не могу встать на тест?

У нас была ситуация. Муж пошел сдавать теорию. Запись ждали неделю. Зашел. Его не было минут 10-15. Потом заходит работник цона туда и они выходят вместе. Оказалось что компьютер, за который его посадили, не работал интернет. И он не смог пройти. Сказали ждите, пока аннулируется сегодняшняя запись, и записывайтесь заново.

Кроме хороших знаний, надо же еще и забашлять.

knbgovkz, почему бы не проверить спеццон Астаны? Столько жалоб!

Это что за дела вообще.... ошибка системы ....а не ошибка сдающего экзамен.... почему аннулируются такие экзамены.... так можно вечно GPS отключать и аннулировать. Это же явно специально делается, чтобы права покупали...

У меня была очень похожая ситуация.

Редакция обратилась за комментарием по сложившейся ситуации в Некоммерческое акционерное общество (НАО) "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"В течение трех рабочих дней Государственной корпорацией были проведены проверочные мероприятия, в ходе которых изучены обстоятельства произошедшего, рассмотрены видеоматериалы с камер видеонаблюдения и проведена оценка технического состояния аппаратно-программного комплекса. По результатам проверки установлено, что инцидент был обусловлен техническим сбоем в работе аппаратно-программного комплекса. По итогам проведенной проверки организовано рабочее совещание с участием представителей обслуживающей организации ТОО "Группа компаний Радикс" и членов правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в ходе которого повторно рассмотрены результаты проверки, изучены причины возникновения технического сбоя и определен комплекс мероприятий по устранению выявленных недостатков", – прокомментировали в НАО.

Там сообщили, что по результатам совещания обслуживающей организации ТОО "Группа компаний Радикс" установили срок в течение трех рабочих дней устранить выявленные неисправности аппаратно-программного комплекса и принять необходимые меры, направленные на обеспечение его стабильного и бесперебойного функционирования.

"Дополнительно сообщаем, что Государственной корпорацией поручено Филиалу Государственной корпорации по городу Астане пересмотреть отдельные организационные процессы проведения практических экзаменов и принять дополнительные меры, направленные на минимизацию рисков возникновения аналогичных ситуаций, повышение оперативности реагирования на технические сбои и обеспечение непрерывности оказания государственной услуги", – добавили в "Правительстве для граждан".

Ранее в "Правительстве для граждан" рассказали казахстанцам, как быстро восстановить водительское удостоверение после лишения права управления транспортным средством. В организации также рассказали, где в Казахстане чаще получают водительские права. Лидером оказался Алматы, Астана на четвертом месте.